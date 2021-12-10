教育
智叻中文Smarties' 第482期

周圍「中」：小巫見大巫

【明報專訊】同學有遇過比自己強的人嗎？例如比賽場上實力非凡、出類拔萃的參賽者，又或在日常生活中充滿小智慧的難題解决者，在他們面前，我們有如「小巫見大巫了。只要虛心請教和學習，小巫也可進步成大巫呢！

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