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智叻中文Smarties' 第482期

時事中文：千里送物 使命必達

【明報專訊】科技進步，世界漸漸融為一體，全球各地變得如村落般緊密。要寄物到身在遠方的親友，今天寄出，明天就能收到。速遞方便快捷，在等待包裹送達之際，學學語文。

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