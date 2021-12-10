教育
語文同樂 第545期

經典金句．知仁勇：三達德

【明報專訊】智慧、仁愛和勇氣，是每一個人必須發展的基本能力。有些人生而知之，有些人學而知之，有些人困而知之。倘能善加運用，達於自愛愛人，自助助人，這經過磨練的「知仁勇」，就成了最高的美德。

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