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2021年12月10日星期五
語文同樂 第545期
逾半自資院校新生跌 伍倫貢減半 能仁收44人
諾獎老師不恥下問 啟發裘槎獎33歲得主科研路
大學聯招首階段截止 教大歷史最搶手 浸大電影35人爭一席
人物專訪：《囚逃》——黎學鍁
人物專訪：思考的人 人的思考
陋巷日常：馬騮為何 站在欄杆？
閱讀篇章：跑步的體悟——劉裘蒂〈跑道〉
名家書簡：絕情分手信
範文天空：屢敗屢戰 不屈不撓
經典金句．知仁勇：三達德
時事中文：千里送物 使命必達
小遊戲答案
周圍「中」：小巫見大巫
周圍「中」：語文小錦囊
範文天空：屢敗屢戰 不屈不撓
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【明報專訊】【韓愈】（768 - 824）
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