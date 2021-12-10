教育
語文同樂 第545期

閱讀篇章：跑步的體悟——劉裘蒂〈跑道〉

【明報專訊】〈跑道〉是台灣作家劉裘蒂未滿20歲時的作品，本文藉記敘跑步時的見聞與其他人的互動，帶出對人生競奔爭勝的體悟。其中描寫人物及景色的技巧乃至體悟立意均值得我們借鏡。

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