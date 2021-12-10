教育
語文同樂 第545期

人物專訪：《囚逃》——黎學鍁

【明報專訊】現年18歲的黎學鍁，以畫作《循·還》在「九龍倉全港中學生繪畫比賽2020/21」獲得優異獎，成為該計劃2021年唯一獲頒藝術獎學金得主，獲全額資助修讀香港中文大學藝術系。

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