諾獎老師不恥下問 啟發裘槎獎33歲得主科研路

33歲的梁敬池2007年入讀理大修讀化學科技理學士，畢業後繼續讀碩士，後來負笈東京工業大學攻讀博士，展開對超分子化學和材料科學的研究。2017年，他以博士後研究員身分遠赴荷蘭格羅寧根大學，師從2016年諾貝爾化學獎得主費林加（Bernard L. Feringa）兩年。

倡團隊互提問 非「看上司表演」

梁憶述在荷蘭拜師期間，兩師徒經常踏單車返學，早上甫進校門開始，話題離不開化學研究。他讚歎費林加時常提出新點子，更邀請別人一起探討可行性，「我也會直接說行不通，但他作為大人物，不介意問一個不及自己大的人」。這種師生相處之道，啟發他回港帶領自己的研究團隊時，鼓勵成員多溝通。他說，現在研究團隊定期開會，他會要求成員拋出想法和互相追問，形容通常愈問愈具挑戰，「不想開會時（讓成員）看上司表演」。

返母校理大任教逢反修例

今盼提攜後輩「做更多」

2019年6月反修例風波觸發之際，他回到理大出任應用生物及化學科技學系助理教授。踏過不同國度，他形容回家的感覺截然不同。他說，在「那年代和時刻」，大家或有不同想法，「希望以師兄身分重返理大；關心（學生）從心出發的事，連結出理大情」。他又認為現時責任感更大，覺得要為下一代做更多，除致力指導團隊，亦希望提攜年輕後輩，相信年輕人處事彈性大些、「容錯能力」更大。

獲500萬經費 研小機器人助治癌

梁敬池今年以光響應兩親分子的超分子機器人系統，獲頒裘槎前瞻科研大獎，可獲500萬元研究經費。項目處於基礎科研階段，他期望15年內研究將細小的機器人系統放進人體活動，能以光控方式「游水」到體內不同地方，日後有望治療癌患者時透過照燈來針對癌細胞「放藥」。