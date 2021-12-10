逾半自資院校新生跌 伍倫貢減半 能仁收44人

能仁學士僅社工夠人 護理課程未獲批

據教育局提供各專上院校2021/22學年自資副學位、首年學士及銜接學位收生人數，多校新生人數減少，跌幅較大的包括能仁專上學院（見表）。汪國成昨回覆本報稱，3個學士課程僅社工有足夠人數開班，另外兩課程均收生不足而沒開辦，令整體新生人數跌。汪說中學畢業人數持續下跌，料相關課程明年難有足夠新生開班，惟學院非停辦課程。

能仁擬開辦的護理學士課程已通過香港學術及職業資歷評審局評審，不過護士管理局9月公布拒絕認可該課程。汪引述局方稱能仁辦學團體收入主要來自捐款，或致財政不穩，故拒絕其申請。他對局方看法有保留，稱能仁辦團屬慈善機構，所有慈善團體均依靠捐獻，且辦團願續向學院注資。能仁已向護士管理局解釋財政狀况，供當局重新檢視決定，汪有信心護理課程終獲認可。

珠海：已改善 VTC：整體符預期

珠海學院今年有66名新生，按年少近兩成。學院回覆稱，本年度本科收生雖仍未如理想，但錄取的文憑試考生人數和去年相若，加上多個碩士課程收生情况頗佳，整體收生已比去年改善。職業訓練局（VTC）自資課程今年收生2377人，跌約24% 。VTC回覆稱，提供的課程大部分為政府資助，獲較多學生選擇，自資課程相對較少人選擇，整體收生合乎預期。

學友社學生輔導顧問吳寶城說，中六畢業生人數下跌，加上海外升學趨勢持續，而學生首選大學聯招（JUPAS）課程，自資院校收生下跌屬預料之內，需要關注。他說學生報讀自資院校課程時可留意收生人數，但非最重要條件，因為部分院校收生減少或改善師生比例、教學資源等，「人少少反而有優勢」。

中學畢業生料續減 將修專上學院例

對於未能穩入八大的學生應選讀自資學士課程抑或入讀副學士再銜接八大，吳稱學生需考慮個人能力、未來職業路向等。吳解釋，雖然學生人數減少令競爭變小，但副學士仍需有好成績才可升讀八大，學生要評估自己有否足夠能力。他又說，學生若盼循護理等專業發展，自資院校本身已開辦相關課程，入讀副學士反而未必保證升讀八大。

據教育局回覆數據，2023年中六畢業生4.36萬人，是未來5年谷底。局方稱，近10年中學畢業人數持續下降，畢業生亦可選到內地或其他地區升學，政府多次提醒自資院校應鞏固質量。局方又稱，正協助院校建立有特色的專精範疇，並將修訂《專上學院條例》（第320章）改善自資院校規管架構及管治。