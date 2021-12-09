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2021年12月9日星期四
通通識 第735期
同學執漏捱罵啟發 書本附RFID卡偵測 高中生研執書包系統獲獎
監考特殊生13載 兼顧學生身心需要
逾九成學校設國安教育小組專員 楊潤雄：毋須擔心「紅線」
時事議題：市建局油旺重建藍圖
時事議題：市區重建挑戰
時事議題：答題指引
概念解碼：文化遺產
題型拆解：角色題須注意持份者行為模式
議題close up：填海工程影響海洋生態
新聞有常識：動物享有的福利
真假fun一fun：英國人經常見到英女王？
題型拆解：角色題須注意持份者行為模式
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【明報專訊】回答角色題型時，學生或會發現難以定義持份者角色，建議可從持份者對該議題的立場、看法及行為模式歸納其角色。下文將拆解此題型，並輔以題目例子說明。
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