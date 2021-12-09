教育
通通識 第735期

題型拆解：角色題須注意持份者行為模式

【明報專訊】回答角色題型時，學生或會發現難以定義持份者角色，建議可從持份者對該議題的立場、看法及行為模式歸納其角色。下文將拆解此題型，並輔以題目例子說明。

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