逾九成學校設國安教育小組專員 楊潤雄：毋須擔心「紅線」

被問到有教師擔心再強調國家安全令空間愈來愈小，楊潤雄稱（維護）國家安全是每人的責任，作為教師有責任教導學生明白何謂國家安全，培養他們肩負起維護國家安全的責任，「只要大家從咁正向方法處理問題，絕對毋須擔心好多人講嘅踩紅線或收窄範圍，絕對無呢個可能」。

聯招外專上課程電子平台 今起接受申請

楊潤雄亦提及職業專才教育發展，他稱過往很多時有人覺得「讀唔到書」，做勞動工作，帶有偏見，希望推動職業專才教育成為「很有前途和具未來方向的學習」，要家長看到是一種多元出路；局方目前有兩個方向，如學生修畢高級文憑可銜接大學，亦計劃最快2022/23學年在自資專上院校推出應用學位。

此外，予應屆中學文憑試（DSE）考生報讀大學聯招以外副學位及學士的「專上課程電子預先報名平台」（E-APP）今起接受申請。教育局昨稱，新一輪E-APP有約30間專上院校及其附屬學院參與，申請者透過E-APP系統填妥申請表，便可報讀大部分聯招以外的專上課程。有關專上院校會盡早處理申請，並可在文憑試成績公布前，預先有條件取錄合資格的學生。