同學執漏捱罵啟發 書本附RFID卡偵測 高中生研執書包系統獲獎

STEM教育訓練學生綜合學科知識解決生活難題，翁祐中學4名學生研發名為「書包CHECK」的系統，盼為同學免除漏帶課本的煩惱。團隊成員、中五生黃洛樞稱，同學因學業繁忙不時「執錯書包」而被老師罵，覺得他們「慘慘哋」，故萌生以科技助學生執書包的意念。

將改良系統 NFC貼紙取代RFID卡

系統需連接手機應用程式，學生在程式預先輸入每日所需課本，並將各課本所屬RFID卡配對至程式，課本亦要附夾相應RFID卡。當學生將課本放進內置讀卡器的書包，程式便會通知他正確執拾。倘學生放入翌日毋須使用的教科書，系統會彈出視窗提示，免學生執拾不必要課本，令書包過重。

黃洛樞說同學曾試用系統，有人反映若書包太大，讀卡器未能讀取課本的RFID卡，亦有人稱要將卡夾附在課本並不方便。他說未來會改進產品，包括以面積較小的NFC貼紙取代RFID卡。此項發明已贏得多個獎項，包括在今年加拿大國際發明及創新比賽（iCAN）奪得金獎。

學生研手機App解讀食物標籤資訊

一連3日的「學與教博覽」昨在灣仔會展開幕，多校展示學生STEM教育創作成品。萬鈞伯裘書院學生開發「智能食物標籤系統」，用家在手機應用程式上傳包裝食品的營養標籤圖片，程式可分析內容；倘用家在程式剔選自己有食物敏感，系統發現食品含致敏成分時便會提醒。有份研發的學生陳俊豫說，外婆曾誤食含敏感成分食物而入院，且一般人難以理解營養標籤上部分專有名詞，故開發系統讓大眾容易檢視食物成分。

團結香港基金旗下機構昨在博覽發布新書，收錄500篇文章、影片及專題電視節目，涵蓋國家和香港古今發展，擬派發予中小學。教育局副局長蔡若蓮在新書發布會致辭，稱培養有國家觀念、香港情懷和廣闊視野的新一代是當局目標，須做好中史文化教育，讓年輕人全面認識及學會欣賞國家歷史和文化。