九龍真光風采羅桂祥 「英中」增3校

元朗公立中學變非全英文班

新增的3間全開英文班中學分別為九龍真光中學、風采中學（教育評議會主辦）、香港管理專業協會羅桂祥中學。元朗公立中學由全開英文班，改為部分科目要「按班別／組別訂定教學語言／校本課程」。

羅桂祥中學校長梁國基稱，今次好消息是各方努力的成果，教師團隊獲肯定。他稱，由2010年語言微調政策起，4班中一包括英文班及中文班各兩班，由於學校2016起採取「化時為科」安排（將「英語延展教學活動」的課時轉為以英語教授部分科目），故英文班及中文班僅科學一科的教學語言不同。

梁國基說，學校同時實行英文班、中文班如「兩個制度」，增教師備課及施教工作量，明年9月起獲准全部劃一開英文班，相信可減輕教師工作。

教局：不宜公布數目免誤解

教育局稱，微調安排在2010/11學年實施後，學校不再二分為「中中」和「英中」，所有學校在微調框架下均享有不同程度的酌情權，按校本情况訂定教學語言安排。局方稱不宜公布在第三周期改變有關酌情權的學校數目，免家長誤解有關資訊，籲家長選校時參考《中學概覽2021/2022》或學校網頁。