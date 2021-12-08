有中學中四開新課程 12節學國情升旗

校長：國旗下的講話會更頻密

黃仲良稱，校園禮堂及操場位置分別有旗杆，除視乎天氣，亦會考慮升旗日會否於室外講話、是否需要在禮堂播短片，以決定舉行地點，相信隨明年升旗禮次數增加，國旗下的講話、主題分享會更頻密。學校亦有課程配合，黃仲良稱本學年起推行新校本中四OLE課程，內容分6個主題，其一是國情教育，學升旗儀式、國歌，「一個較完整的課程，學生去試如何升旗」，而校方會從中挑選學生負責升旗儀式。

直資學校慕光英文書院署任校長金禮賢說，以往由學生制服團體「應變支援隊」負責升旗，學校擬籌組一支學生專隊負責升旗，配合日後恆常化升旗活動，冀學生深入了解升旗目的和背後意義。

此外，《中學概覽2021/22》前日出版，本報統計至少21間中學列出今學年推展國安教育的安排。教育局昨回覆，學校已按照教育局指引及校本情况，在不同範疇制定措施，包括設立工作小組或委任專責人員，統籌及落實與維護國家安全及推展國家安全教育相關工作。教育局會透過不同渠道，跟進個別學校落實相關措施的具體情况，並按需要提供支援。