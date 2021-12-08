配合新例 大學元旦起每日升旗每周升旗禮 教大職員觀升旗 發感謝狀可早退

教大籲勿穿牛仔褲短褲拖鞋

教大副校長（行政）及校董會秘書黃敏兒上周五（3日）去信教職員，宣布明年1月1日起，逢周一早上7時半舉行升旗禮。校方發出指引，指出席者宜穿著合適服裝，不應穿牛仔褲、短褲、拖鞋等。她又表示，校方歡迎所有教職員出席，但由於升旗禮早於辦公時間，校方將向出席者贈發感謝便條，職員有需要可向部門主管申請提早於下午4時下班。

嶺大早前宣布，明年起每逢周一早上8時舉行升旗禮，並擬成立學生升旗隊。本報向其他大學查詢安排，中大、港大、科大、理大、浸大、城大均稱下月1日起每個上學天升掛國旗及每周升旗。

嶺大擬設升旗隊 中大建旗杆平台

中大表示將興建新的旗杆平台，預計工程明年4月完成，將成為升旗儀式固定地點；除每周升旗禮、每個教學日於校園懸掛國旗外，元旦、七一回歸、國慶日、校慶及畢業禮等重要日子亦會舉行升旗儀式。

理大表示現時每天都會在校園升掛國旗，並於特別日子如七一或國慶舉行升國旗儀式，冀培養學生對國家的歸屬感和國民身分認同；明年維持安排，並增加每周升國旗儀式。

科大稱，自創校以來，在天氣情况許可下，每天於北閘入口升掛國旗、區旗和校旗。浸大稱，今年中起每日都於校園升掛國旗，而為加強大學社群對國家歸屬感，明年起每周及特別日子將辦升旗儀式。城大表示支持守法循規，將按相關法例規定行事。

教育局回覆查詢稱早前已致函專上院校，提醒其在《國旗及國徽條例》下的責任，亦提供當局向中小學發出的相關指引作參考，院校可按實際情况制定合適的執行安排。局方又稱正與專上院校保持聯繫，確保院校履行法例下的相關法律責任，當局亦會提供適切支援。