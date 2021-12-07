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2021年12月7日星期二
星笈中文 第047期
中學概覽21校提推國安教育 有稱定期檢視藏書 監察教材
全港中一減29班 教局促辦學團體殺校搬校
稱學生會只365會員 嶺大：或不再承認
文本細讀：生命的茫昧——川端康成〈意大利之歌〉
文本細讀：一場超現實的大火
實用寫作：建議書 需交代原因理念
實用寫作
文本細讀：生命的茫昧——川端康成〈意大利之歌〉
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【明報專訊】愈是真實的人生，愈益發現很少純粹的惡和善。
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全港中一減29班 教局促辦學團體殺校搬校
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