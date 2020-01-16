稱學生會只365會員 嶺大：或不再承認

須交未來方向 倘不獲滿意禁入委會

嶺大7月宣布停止代學生會收會費。本學年學生會會員人數大減至365，會費收入銳減九成。校方昨向師生發電郵稱，11月中起收到20宗學生投訴質疑學生會代表性，校方了解後確認學生會僅得365名會員，少於全校學生人數4500的一成，而近日學生會選舉有106人投票，當選內閣僅得67信任票。

嶺大稱，為保障校方及學生利益，已與學生會見面及提出代表性的問題，除非校方滿意學生會成效，否則或不再承認學生會。

羅芷澄稱一直積極招收會員，但有難度，同學反應未如理想、較冷淡。她說本月會與校方見面，表達學生會未來方向是透過活動吸引學生成為會員，如舉辦歌唱比賽及文創活動等。

候任內閣：預料之內 盼續運作

羅芷澄稱，校方今次做法屬預料之內，因校方早前已停收會費，鋪排未來方向是逐步架空學生會。她對學生會未來暫時不樂觀，如日後學生會代表不能加入學校的委員會，約涉及20個，但稱學生會是註冊獨立社團，「希望繼續運作下去，但什麼方式是另一話題，不希望行到一步自願停止」。

候任嶺大學生會早前接受本報專訪稱，政治以外仍有不同議題可在大學討論，例如環保、性別平權、動物權益等，盼上任後將有關議題帶入校園，令同學別當「嶺豬」（戲稱嶺大生不關心時事）。