全港中一減29班 教局促辦學團體殺校搬校

教育局稱，已與一些辦學團體展開商討，「促請它們仿效局方的做法」，以有序的方式整合轄下資源，包括逐步停辦收生不足的學校、與其他學校合併，或申請將有關學校跨區重置到新的發展區。

元朗減11班 東區兩校開一班

昨日出版的《中學概覽》載列中學各校的中一開班數目，稱一般以學校9月情况為本。本報比對本學年中一及中二班數，推算中一削班情况，發現全港官津中學本學年中一較上學年減約29班，以元朗區減11班最嚴重。本學年兩間中學中一僅開一班，兩校位於的港島東區，全區減6班。沙田、大埔、觀塘等都有中學減班。

校長稱嚴峻 料續加劇

有熟悉情况的中學校長表示，本學年中一收生受人口下跌、移民、跨境生多重因素影響，舉例稱跨境生考慮到長期未能回港上學，返內地學校讀書，形容減29班情况嚴峻，僅次2003、2004年的學額過剩時期，又稱按目前走勢，學額過多情况未來定加劇。

元朗的金巴崙長老會耀道中學校長柳子權稱，該校收足4班中一，學生流動不大，沒大問題。他稱，元朗區多新住宅落成，故認為本區沒人口下降問題，跨境生因疫情未能返學或逐步退學，較嚴重或是受移民影響，如家長計劃移民或送子女出國大多趁升中階段，「即使獲派及註冊中一學位，都可能9月開學前已離開」。

教局推算北區需擴18班

至於下學年學額供應，教育局稱全港官立、資助及按位津貼中學（不包括賽馬會體藝中學）共提供約15,300個學位以作中一派位的中一自行分配學位，較上年度減少約100個，又說按目前學生人口推算，需在北區「擴班」至少18班，以應付預計學位需求。