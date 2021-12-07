中學概覽21校提推國安教育 有稱定期檢視藏書 監察教材

教育局今年2月向學校發出「國家安全：學校具體措施」指引，指中小學可按校本情况成立與國家安全教育相關的工作小組或委任專責人員，負責統籌和協調工作。

迦密聖道設協調小組 訓輔層面確保符國安

大埔區津校迦密聖道中學於《中學概覽2021/22》列出，今學年新成立「國家安全教育協調小組」，副校長徐秀芳回覆本報查詢說，小組由校長領導，共6名成員，涵蓋學與教、訓輔等工作。她說小組會檢視各科能否實踐當局國安教育課程框架內容，並監察進度、教材是否合法合憲，亦會定期檢視校內圖書館藏書需否下架。

徐又說，學校亦從訓輔層面確保學生行為符合國安教育要求，例如舉辦周會讓學生認識國家安全的重要、在學生備忘錄列明須守法守規。小組亦向到校舉辦工作坊的社工和輔導員說明，確保活動內容合法。她認為成立小組後，學校可更流暢統籌國安教育工作，「以往各自為政，現在小組定期開會，確保各方面能跟上進度，現在工作更smooth（流暢）」。學校早前須向教育局呈交國安教育「工作計劃」，徐秀芳稱該校訂下的未來工作計劃，包括在下學年將國安教育推展至家校合作層面，例如發家長信、派發教育局資訊。

根據《中學概覽》，全港最少21間中學臚列今個學年推展國安教育的安排（部分見表）。慕光英文書院稱在中三及中四開辦人文素質課，教授校史、國安教育、德育及健康教育等；青松侯寶垣中學則設增潤課程，以配合國家安全教育。南屯門官立中學稱，定期在周會及班主任課舉辦國安教育主題短講及活動；中華基督教會何福堂書院則表示，透過課堂教學和全方位學習活動推行國民及國家安全教育。

文理書院列出國安問答「最積極參與」獎

有學校列出國安相關的教師專業培訓，中華基督教會全完中學稱，每年舉辦3至4天教師發展日及工作坊，內容包括「一國兩制之下的國家安全教育」講座。此外，有學校列出國安教育相關獎項，文理書院（香港）列出獲得2021全民國家安全教育日網上問答比賽中學組「最積極參與學校獎」。

至於今學年起逐步取代通識教育科的公民與社會發展科，有學校於《中學概覽》列出如何讓初中學生銜接新課程。其中東華三院張明添中學學校課程重點列出，中一至三設有生活、歷史與社會科，為學生日後公民科作好預備；靈糧堂怡文中學則在初中開辦生活與社會科，旨在銜接高中公民科；聖公會聖本德中學設立「中文及公民與社會發展科資源中心」。