教育
常識學堂 第228期

STEAM校園：機甲大戰 一觸即發﹗

【明報專訊】聖文德天主教小學早前參加RoboMaster機甲大師青少年挑戰賽，獲2021年香港站小學組冠軍。「機甲大師」在參賽同學的控制下，能做出「飄移」、發彈攻擊等動作，這些動作涉及什麼科學原理呢？

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