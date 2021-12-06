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2021年12月6日星期一
智學公民 第13期
校方停代收會費收入跌九成 盼吸會員免孤立 終止斷莊 嶺大學生會：別當嶺豬
小四生考察后海灣 學保護國家水資源
心光盲人院籌款 望推動視障青年服務
中南美4國擬建超級海洋保護區
公民點對點：中國設15億生物多樣基金
公民點對點：參考答案
你識唔識：兩電加價
知識增益．氣候藍圖目標：2035年再生能源佔一成
選擇題
明報教育網：2021/22學年 時事基本法問答比賽
大開眼界：聯合國世界糧食計劃署（WFP）
圖看議題：香港野豬
活動巡禮：研製太空船 探索未知星球
新聞解碼：打開M+博物館之門
答案
STEAM校園：機甲大戰 一觸即發﹗
選擇題
【明報專訊】(1) 美國《華爾街日報》11月5日引述多份文件報道，社交平台facebook研究推算全部逾29億用戶中，有超過多少用戶認為facebook影響他們睡眠、工作生產力、育兒以至人際關係？
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