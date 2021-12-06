教育
智學公民 第13期

你識唔識：兩電加價

【明報專訊】中電和港燈宣布2022年起分別加電價5.8%及7%。有環保團體預料未來電費加幅更高，有基層團體擔心劏房業主趁機濫收電費，加重劏房戶負擔。以下新聞大事，你識唔識？

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