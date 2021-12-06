小四生考察后海灣 學保護國家水資源

該校常識科教師參考粵港政府2000年制定的《后海灣（深圳灣）水污染控制聯合實施方案》、今年的《深圳市生物多樣性白皮書》，希望學生感受兩地保育生態環境的成果，除設計相關課程內容，亦參加大自然保護協會（TNC）賽馬會資助的「山海為一」環保教育計劃。

教學生認識與大灣區關係

部分小四生早前已到白泥鴨仔坑觀察濕地及紅樹林，了解生物多樣。校長孔偉成稱，他們應用水循環知識，明白山、河、海之間的關係，在海邊、河流收集水樣本分析和比較數據，亦要觀察泥灘內的小生物。他稱，透過學習活動和實地考察，學生發現大自然與自己之間的連結，反思人類行為對水資源的影響，學習珍愛和保護，成為一個有責任的世界公民，而國安教育元素包括明白要保護國家水資源，認識深港政府合作、香港與大灣區的關係。