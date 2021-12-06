小四生考察后海灣 學保護國家水資源

【明報專訊】國安教育滲入不同學科及活動，聖公會天水圍靈愛小學以常識科「水資源」單元為主軸，設計跨學科學習課程，亦與團體合作，帶小四生去后海灣的濕地白泥鴨仔坑實地考察。校長孔偉成稱，內容切合教育局國安教育課程框架中讓學生明白生物與環境互相依存的關係，認識保護國家水資源的重要，他稱希望學生了解人們對保育環境、珍惜和善用地球資源的方法，樂於在生活實踐。
該校常識科教師參考粵港政府2000年制定的《后海灣（深圳灣）水污染控制聯合實施方案》、今年的《深圳市生物多樣性白皮書》，希望學生感受兩地保育生態環境的成果，除設計相關課程內容，亦參加大自然保護協會（TNC）賽馬會資助的「山海為一」環保教育計劃。
教學生認識與大灣區關係
部分小四生早前已到白泥鴨仔坑觀察濕地及紅樹林，了解生物多樣。校長孔偉成稱，他們應用水循環知識，明白山、河、海之間的關係，在海邊、河流收集水樣本分析和比較數據，亦要觀察泥灘內的小生物。他稱，透過學習活動和實地考察，學生發現大自然與自己之間的連結，反思人類行為對水資源的影響，學習珍愛和保護，成為一個有責任的世界公民，而國安教育元素包括明白要保護國家水資源，認識深港政府合作、香港與大灣區的關係。