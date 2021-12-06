校方停代收會費收入跌九成 盼吸會員免孤立 終止斷莊 嶺大學生會：別當嶺豬

明報記者 黃焯謙

會員人數佔全體學生不足一成

嶺大在內多間大學今年宣布停止為學生會代收會費，嶺大7月向師生發電郵指學生會自行收會費和管理財務較妥當。嶺大本科生及研究生均合資格加入學生會，該校本學年共4488名學生，以今年學生會費133元計算，學生會理應至少有59萬元會費收入，但截至上月初該會只招募365名學生交會費做會員，佔全體學生不足一成，會費收入大減至約5萬元。

候任嶺大學生會會長、文化研究三年級生陳嘉寶是學生會臨時行政委員會（臨委）成員，負責向同學收會費。她說，學生雖知道校方以往一併收取學費及會費，但當兩項費用分開繳交，學生即時對另交會費感抗拒，認為沒責任繳費做會員。陳稱現時300多名會員，絕大多數為了成為校內學生組織成員（「上莊」）才加入學生會，部分則是身邊朋友「畀面」她幫忙交會費。

校方今年叫停迎新營 無諮詢臨委

陳說同屬學生會架構的幹事會、代表會及編輯委員會，每年開支達數十萬元，若每年僅依靠「上莊」同學入會交會費，料該會財政儲備數年內耗盡。她稱以往有同學認為學生會「離地」，只專注社會時事，故未來該會要多迎合學生需要舉辦不同活動，例如歌唱比賽、哲學座談會等，並只准學生會會員參與，冀藉此吸引同學入會，擴闊會員人數基礎。

學生會「谷人數」不只為該會財政着想，當中亦涉及學生會代表性問題。陳說，過往數年學生會雖以臨委形式運作，但校方有向其諮詢與學生相關校政，例如部分科目改以合格與否評級。不過今年暑假校方因疫情叫停迎新營，但沒諮詢臨委，要從其他系會、屬會口中得知消息。她認為校方欲削弱學生會力量，一旦該會消失，校內其他學生組織亦變成一片散沙，故學生會首要工作是壯大會員數目，免遭校方孤立。

盼討論不同議題 保持同學獨立思考

今年屬學界多事之秋，港大學生會不獲校方承認，中大學生會亦告解散。陳說身邊有人覺得學生會空間收窄，曾勸阻她競選，但她認為出選學生會是為了留下來的人。她解釋社運過後不少同學迷惘，他們不知可為社會做什麼事，當中有人轉為追求「娛樂至死」。她稱政治以外仍有不同議題可在大學討論，例如環保、性別平權、動物權益等，盼上任後將有關議題帶入校園，讓同學保持獨立思考，別對周遭的事不聞不問。