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智叻中文Smarties' 第481期

周圍「中」：張良計與過牆梯

【明報專訊】俗語「你有張良計，我有過牆梯」，意思是當面對同一事情但不同立場時，雙方都有妙法令誰也不被比下去。究竟張良是誰，過牆梯又有多厲害？

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