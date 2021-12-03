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2021年12月3日星期五
智叻中文Smarties' 第481期
STEM生活化 幼園生製吸濕雨傘架
專家指出學生自殺信號：衝動好挑釁 不理衛生
港大團隊建噬菌體數據庫 助研污水處理
名家學堂：錢鋼的寫作加減法
名家學堂：從新聞選題寫文章 一加兩減
浮城絮語：《第一爐香》電影中的建築與市區
閱讀篇章．卷二實戰：〈草亡〉
字旅行間：導．遊人（三）
潮看文史：殺（saat3） 生（sang1）
時事中文：藍白紅顏色的象徵
小遊戲答案
周圍「中」：張良計與過牆梯
答案
小遊戲答案
【明報專訊】1. 金燦燦、白皚皚、藍湛湛、黃澄澄、灰濛濛
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