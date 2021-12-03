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智叻中文Smarties' 第481期

時事中文：藍白紅顏色的象徵

【明報專訊】國旗是國家的標誌。有如電影中，古代打仗時高舉印有「漢」、「楚」等國的軍旗，軍旗倒下象徵軍隊覆滅，讓我們看看有關旗幟的趣事。

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