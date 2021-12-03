專家指出學生自殺信號：衝動好挑釁 不理衛生

教局提教師勿只以行政角度處理

簡報列出及早識別學生警告信號的要點，包括多認識學生的家庭背景；主動與學生建立良好關係，以便他們有疑難時會向教師求助，又提醒教師勿只以行政角度或行為改正角度處理學生問題，要了解他們背後原因及需要。簡報舉例，中五男生阿志被發現企圖跨越學校走廊圍欄，幸及時發現，原來阿志收到試卷，對成績失望未能接受。簡報稱，從產生自殺念頭到最後自殺身亡，往往有觸發點，常見的是壓力沉重的人生經歷，如失去摯友、面臨紀律處分、預期有負面結果和受到羞辱等，以及無法承受的精神狀態如感到無望、無助和羞愧等。

研討會分中小學場次，每場有4主講題目，包括港大社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄主講「學童自殺的世界與本地趨勢及本地研究的啟示」、社署臨牀心理學家主講「如何從家庭系統支援有自殺風險的學生」、警務處主講「自殺行為出現時的即時介入策略」。