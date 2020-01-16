STEM生活化 幼園生製吸濕雨傘架

智‧幼‧趣計劃培訓幼師

幼園生製托架 面罩不再亂放

參與賽馬會「智‧幼‧趣」計劃的明愛油塘幼兒學校，去年有學生受疫情啟發，在教師協助下，設計出用紙皮製的面罩架。有份設計的高班（K3）學生吳宇軒說，學校在疫情初期，要求師生佩戴防疫面罩，但做運動脫下時，「（同學）周圍擺、好唔衛生」；後來他與同學向校工姨姨取經，了解不同清潔及消毒方法，再繪畫設計圖，最後在紙皮穿上小鈎，製成具承托力的面罩架。

該校校長侯詩琪說，幼師以往對STEM教育有迷思，但參與計劃後明白旨在讓學生尋找生活中的難題，同時訓練解難的正向價值觀。

同樣參與計劃的基督教服務處觀塘幼兒學校，高班學生陳沛孜說，每當雨季同學的雨傘弄濕課室和走廊，校工常常要拖地。陳沛孜與同學想出改良雨傘架的妙計，並測試不同物品吸濕能力，最後將掃塵棒和雨傘架「二合一」，讓同學進校前把雨傘擦乾，減輕校工的工作量。

校長：推動STEM未必要昂貴教材

袁海球說，現時STEM教育變得商品化，學校不時收到昂貴的機械人和編程產品推廣，「好似好易賺錢的，例如要幼稚園學coding（編程），但是否真的適合？」。他認為推動STEM教育，未必需要昂貴的高科技教材，且不大幫助；又說讓幼兒學習編程概念時，演繹為簡單遊戲，亦可促進幼兒的智力發展。

不過，袁說幼師未必具備理科知識，或在設計生活化課題時感困難。他說，為提供支援，賽馬會慈善信託基金、耀中幼教學院、職訓局於去年推出「智‧幼‧趣」計劃，提供幼師教學工作坊和到校支援活動，設計適合幼兒的STEM探索活動，目標3年內協助逾400名教師；亦將推出共25套JumpStarter教學資源，包括幼兒故事書、教師和家長指南，例如探討植物生長方式，以生活化主題融入STEM元素。