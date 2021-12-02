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2021年12月2日星期四
通通識 第734期
價值觀删「尊重人權」 課程委員解畫：敏感字眼添教師顧慮
612被指拖數 吳靄儀：律師非我們請
南丫樹林迎稀客 3000斑蝶聚過冬
時事懶人包：大球場改建
時事點對點：全球糧食價漲
Data解密：香港資訊科技教育
摘星拆解：如何保護海洋可持續發展？
新聞有常識：冒險小說與金礦
真假fun一fun：韓國兒童遊戲打畫片
摘星拆解：如何保護海洋可持續發展？
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【明報專訊】◆資料A
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