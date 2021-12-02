教育
通通識 第734期

Data解密：香港資訊科技教育

【明報專訊】資訊科技發展是資訊全球化的基石。發展資訊科技，除了研究技術、興建基建以外，培育相關人才不可或缺。政府近月提出不少與創新科技相關的發展計劃，香港的資訊科技人力資源，能否追得上硬件的發展？

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