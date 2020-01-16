612被指拖數 吳靄儀：律師非我們請

稱仍在核算 將發報告交代

吳靄儀昨接受本報查詢表示，「唔知佢哋（《星島》報道）啲數邊度嚟。」有關該報道以「612基金拖二百律師巨款尾數涉逾2000萬元 法援改制生意大減」為題，吳靄儀不認同報道指基金「拖欠」相關律師款項，「律師也不是我們請」。她稱今年8月宣布基金將有秩序地停運時，已要求被告8月底前提交律師費單據，基金會按此訂出籌款目標，但未公布籌款目標前，為基金提供銀行戶口的真普選聯盟有限公司已停止執行支款指示，基金沒有戶口可以使用，需停收捐款。吳說，戶口雖有餘額，但也沒法發出支票，「現在無得再幫手畀到啲單（相關法律費用）」。據基金今年9月簡報，截至今年9月8日，基金銀行戶口結餘744.4萬元。

吳靄儀表示，雖然不少律師知道基金停運後「單據無得搞」，但他們仍繼續協助相關被告。有協助受惠於基金的反修例被告、不願具名的律師向本報表示，其律師行仍未從612基金收到一筆律師款項，「預咗啦，點追啫」，又說「唔叫拖數，叫無畀尾數」。

提供銀行戶口的真普聯短期內申請清盤，基金今年8月18日宣布有秩序停運，停收新個案，預計需籌款2500萬元應付現有個案及運作。基金原定9月公布最終籌款目標，但9月6日獲真普聯通知不會再為基金執行支款指示，基金因此停收捐款。基金秘書處10月底已解散，但基金仍在跟進善後工作包括結算收支。