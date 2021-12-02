價值觀删「尊重人權」 課程委員解畫：敏感字眼添教師顧慮

稱不寫不等於不尊重人權 信教師可按專業判斷

《價值觀教育課程架構》（試行版）（下稱《架構》）將「勤勞」納入第10個首要價值觀。

有份編定《架構》、小學校長鄒秉恩昨日出席港台《千禧年代》表示，不論學界與否，亦都留意到學生對自己存在意義、價值取向存疑，有壞習慣例如「躺平主義」等，甚至學生為何輕生、容易了斷生命，「其實是覺得自己的價值唔重要」。

他稱「躺平」不是香港單一問題，而是全世界都出現的年輕人普遍問題，有好逸惡勞、僥倖心態，無目標，而且無機會買自住樓宇，不如用今天的時間吃喝玩樂，因此委員會更認定要將勤勞定為第10個價值觀。

鄒秉恩稱，很多學校都認定「勤勞」的信念，他曾工作的學校校訓亦是忠誠勤勞，又稱上世紀50至70年代香港都經歷艱苦的工商業起飛發展時期，勤勞向上、奮發向上是必須持守的價值觀。

對於新舊版本的架構，最新刪去了「尊重人權」、「批判思維」字眼，鄒秉恩表示，教師用批判思維、不同角度讓學生認識價值觀教育，一直行之有效，用相關字眼提醒相關老師，反而令效果未必達到正面期望。

列20範例 推「家國情懷」讀物

《架構》文件臚列20多個學校推行價值觀教育的示例（見表），其中建議學校可向學生推介一些與正面價值觀和態度相關的文學作品、繪本、歷史書籍等，如細讀梁啟超《少年中國說》，指該文屬於「家國情懷」系列，寫於1900年，時值中國處於列強入侵的多事之秋，梁啟超透過文章激勵中國青年為建立美好而強大的中國而努力奮鬥。