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2021年12月1日星期三
語文同樂 第542期
「勤勞」納學生十大價值觀 教界憂「躺平」 教局文件促高中生「愛國愛港」 刪「尊重人權」「批判」字眼
指家長角色重要 應以身作則守法
道聽圖說：報業起點
道聽圖說：尋找舊日報業痕迹
人物例子庫：世上任何一個時代，這個聽來合理的謊言，會為遲鈍的嬰孩帶來財物損失及災難。
古文化談：野豬突襲
視聽之娛：貓奴迷幻世界
文字定格：觀看的方式
道聽圖說：施永遠的晚報回憶
投稿園地：銘記於心的旅程
文字發酵：走正路 溪澗過石春
答案
Talk of the town：Print your own house!
Talk of the town：Novel construction technology
Answers, Talk of the town
Story：The spirits inside the wall (1)
投稿園地：銘記於心的旅程
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【明報專訊】文：劉源興（聖公會林護紀念中學，中六）
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「勤勞」納學生十大價值觀 教界憂「躺平」 教局文件促高中生「愛國愛港」 刪「尊重人權」「批判」字眼
指家長角色重要 應以身作則守法
道聽圖說：報業起點
道聽圖說：尋找舊日報業痕迹
人物例子庫：世上任何一個時代，這個聽來合理的謊言，會為遲鈍的嬰孩帶來財物損失及災難。
古文化談：野豬突襲
視聽之娛：貓奴迷幻世界
文字定格：觀看的方式
道聽圖說：施永遠的晚報回憶
投稿園地：銘記於心的旅程
文字發酵：走正路 溪澗過石春
答案
Talk of the town：Print your own house!
Talk of the town：Novel construction technology
Answers, Talk of the town
Story：The spirits inside the wall (1)
「勤勞」納學生十大價值觀 教界憂「躺平」 教局文件促高中生「愛國愛港」 刪「尊重人權」「批判」字眼
指家長角色重要 應以身作則守法
道聽圖說：報業起點
道聽圖說：尋找舊日報業痕迹
人物例子庫：世上任何一個時代，這個聽來合理的謊言，會為遲鈍的嬰孩帶來財物損失及災難。
古文化談：野豬突襲
視聽之娛：貓奴迷幻世界
文字定格：觀看的方式
道聽圖說：施永遠的晚報回憶
文字發酵：走正路 溪澗過石春
答案
Talk of the town：Print your own house!
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Answers, Talk of the town
Story：The spirits inside the wall (1)
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