教育
語文同樂 第542期

古文化談：野豬突襲

【明報專訊】在市區出沒的野豬，近日成了城中熱話。今天野豬出沒，政府機構會派人捕捉及人道毁滅；古代野生動物「走進」人類生活之事更屬平常，動物與人類要和平共存，古今皆非易事。

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