「勤勞」納學生十大價值觀 教界憂「躺平」 教局文件促高中生「愛國愛港」 刪「尊重人權」「批判」字眼

守法「公民責任」 同理心「包容他人」

教育局長楊潤雄日前稱近來出現的「躺平主義」令人憂慮，預告發表新編訂的《價值觀教育課程架構》（試行版）（下稱架構）。局方昨公布在架構新增「勤勞」為第10個首要價值觀，文件無提及「躺平」。

局方2020年新增「守法」、「同理心」為首要價值觀，新文件進一步解釋「守法」是建立學生群體意識，明瞭遵守法規是公民基本責任；同理心是要包容他人的行為和想法，體現「海納百川，有容乃大」，營造和諧關愛社會。

教局稱沒刪人權教育元素

「批判思維」改「慎思明辨」避誤解

新架構臚列4個學習階段於不同生活範疇對學生的學習期望。在中四至中六「社會、國家及世界」範疇有7項建議，比對舊有《德育及公民教育課程架構》（2008），增添「愛國愛港」及「遵守法規，不作違法行為，維護社會安定」，而舊架構的「認同『法治精神』和『尊重人權』對社會的重要」，在新架構則刪去「尊重人權」。舊架構稱以理性和批判思維認識祖國、以批判思維辦識社會議題等，新架構則沒有「批判思維」字眼（見表）。

教育局稱新架構沒刪去人權教育的學習元素，於各學習階段對學生的學習期望，蘊含與人權教育相關內容，如於小一至小三階段提出應培育學生「認識在不同社群中，個人的角色、權利及責任，並學會尊重他人權利，實踐公民應有的責任」。局方又稱，課程發展議會的課程文件，例如公民與發展科的課程指引，已將「批判思維」改為慎思明辨，避免「批判」被誤解為批評。

校長稱別將勤力等同辛苦

教局：負面角度看可以是壓力

課程發展議會價值觀教育常務委員會委員、教聯會黃楚標中學校長許振隆稱，「躺平」若滲入校園，後果很嚴重，指「學生要站起來，立志先能夠有所向上」，從學校角度要強化正向教育、要向上，「低欲望又如何向上？如何向上流？」

另一委員、福建中學附屬學校校長徐區懿華亦對躺平想法感憂心，希望跟學生探討什麼人生才是快樂，從而讓他們自己判斷、選擇過積極豐盛人生等，而學生若失去動力，下一步便陷入抑鬱。她解釋，加入「勤勞」是着眼社會現况及世界趨勢，香港於疫情下無變成百業蕭條，全靠港人努力不懈。

近月頻頻有學童輕生，有人認為學生學習壓力過大，被問到要求學生勤勞會否再添壓力，教育局副秘書長康陳翠華稱，將勤勞放在負面角度看可以是壓力，但正面來看，中國人常說勤奮向上。她說，不能確保勤奮便能向上流，但要保持正向精神。

許振隆稱，勤是否代表很大壓力，相信是每人各有調適，反問「傭懶是否代表舒服、無壓力？值得我們深思」。他引用《左傳．僖公二十八年》指「盡心盡力，無所愛惜為勤」，稱不要將勤力等同辛苦。