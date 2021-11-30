教育
星笈中文 第046期

尖子今日：中學隱形人 今日教中文：公開試令我明白世界之大

【明報專訊】「我很喜歡將公仔扭來扭去，測試他們的極限，好像這樣。」說罷，他將高達模型扭成一個伸懶腰的動作。「公仔的設計、用色，大抵就是設計師跟我們的溝通，你在其中就能知道他的巧思。」

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