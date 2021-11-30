都大物理治療增學額 執業資格2023學年有結果 稱進展順利

院方：行業缺人 按當局建議增額

曾偉男昨日引述食衛局醫護人力報告，稱本港到2040年欠約500名物理治療師，行業人手嚴重不足，故下學年按社會需求及當局建議，增加10個學額。他說物理治療課程學生畢業後除可任職醫管局，部分非政府組織（NGO）及學校亦聘請物理治療師，醫管局及NGO入職薪金可達月薪3萬多元，收入「頗可觀」。

原16人爭一位 畢業生月薪料3萬

目前都大物理治療課程未獲物理治療師管理委員會認可，待委員會審批後該校畢業生才有資格註冊為物理治療師。曾偉男稱，委員會已成立小組，成員包括本地及外國專家、業界代表及業外人士，他們將審視校方文件，並到訪大學檢視師資、設備、課程等，亦會向學生了解他們學習經歷，審批結果料2023/24學年即首屆都大物理治療學生畢業時公布。曾偉男說，小組需時4年檢視整個課程，不會單憑校方首年教學就認可課程。

今年都大物理治療學收生分數中位數為34（以「4+1」計算，部分科目經加權），曾說院校間或有不同入學分數，但都大會確保物理治療畢業生質素獲本地以至全球認可。

樓高13層的都大校園「賽馬會健康護理學院」今年初啟用，內有5間物理治療教研室。當中腦神經物理治療教研室設兒科物理治療專區，發展遲緩兒童可利用平衡木、攀爬架等設備，寓肌肉訓練於遊戲；運動物理治療及生物力學教研室則配備運動生理學及生物力學儀器，科學化分析步態、運動表現等。