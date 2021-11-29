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2021年11月29日星期一
智學公民 第12期
楊潤雄批青年躺平消極 青協倡予希望參與社會
學生自評：STEM高分 更具公民責任心
118選手爭代表香港 明年出戰世界技能賽
英雄聯盟全球賽 內地電競隊奪冠
知識寶庫：中國千億遊戲產業
公民點對點：首宗「交叉換腎」 兩對夫婦重生
公民點對點：參考答案
大開眼界：國際原子能機構（IAEA）
焦點新聞：逾八成教師認推國安教育有困難逾半稱欠教學資源
新聞解碼：兒童糖尿
答案
STEAM校園：尋找寶藏 感受大自然
STEAM DIY：飲管不向下跌
偵探M.A.D. 坦誠溝通
知識寶庫：中國千億遊戲產業
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【明報專訊】新聞撮要
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楊潤雄批青年躺平消極 青協倡予希望參與社會
學生自評：STEM高分 更具公民責任心
118選手爭代表香港 明年出戰世界技能賽
英雄聯盟全球賽 內地電競隊奪冠
知識寶庫：中國千億遊戲產業
公民點對點：首宗「交叉換腎」 兩對夫婦重生
公民點對點：參考答案
大開眼界：國際原子能機構（IAEA）
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