學生自評：STEM高分 更具公民責任心

YMCA在今年6至7月以問卷訪問628名就讀中一至大學的學生，讓他們評估自己的STEM學科能力，並評價個人自主學習能力、同理心及公民責任心。就自評3項素養，問卷提供多項指標供自行評估，例如同理心一項，學生要評定自己多常善待並關心比自己不幸的人、多常被身邊的事感動；至於公民責任心，問卷問學生有多認同自己有責任參與社會事務、建立可持續發展的未來等。

校長倡結合社會服務 培養軟技能

調查發現，學生在STEM能力自評分數愈高，對3項素養的自我評價亦愈高。青年會書院校長劉國良說，STEM教育涉及設計研究，學校可將主題定為與社會相關，例如要求設計輔助傷殘者的工具，學生便可以STEM產品回應社會需要，亦加強STEM教育與社會的連繫。他建議將STEM教育結合社會服務元素，同時培養學生不同範疇的軟技能。

教育局近年提倡STEM教育，但此非獨立學科，亦無課程指引。劉國良稱，學校現可按校內情况、學生能力及興趣設計校本課程，令各校在STEM教育有其特色及發展方向，認為當局不一定要提供中央STEM教育課程，否則或窒礙不同學校在相關教育的發展。