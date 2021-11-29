楊潤雄批青年躺平消極 青協倡予希望參與社會

楊指假信息多致青年走歪

「躺平」一詞源於內地，指放棄奮鬥、降低生活欲望、消極抵抗過度競爭。內地官媒數月前曾發評論，批評躺平不僅不正義，還是可恥。楊潤雄昨撰文，指近年社會出現歪風，例如沉迷網絡遊戲；在互聯網散播虛假、誤導和煽動仇恨的信息、不良資訊和引誘，令一些青年受影響而耽於逸樂；誤信失實資訊而走歪路、對前景失去信心。他批評躺平主義是消極的人生心態，形容情况令人憂慮，須加強價值觀教育，助學生建立正向思維。

青協：青年迷惘不安並非消極

青協副總幹事徐小曼稱，疫情加上移民現象令部分青年對未來不安、迷惘，但她不認為青年生活態度消極。她形容年輕人很有動力，建議當局提供機會讓年輕人發聲、在社會上參與，例如年紀較小的學生可貢獻鄰舍、學校，長大後可嘗試在社會實踐個人想法。她又說，本港傳統四大產業不如以往興旺，但學生不認識新產業，亦有學生知道大灣區發展，但認為自己不會創業，大灣區與他無關。徐稱，有關問題致部分學生即使校內成績卓越，亦不清楚自己投身社會後有何志向，現階段只知要考進大學。她認為社會須為學生提供更多出路，現時可安排他們參與活動體驗不同行業工作，引導學生思考未來工作方向。

價值觀教育將公布 包含愛國教育

學校課程檢討專責小組去年9月建議教育局優先推行價值觀教育。楊潤雄稱，課程發展議會的「價值觀教育常務委員會」將公布《價值觀教育課程架構》（試行版）供學校採用，以更整全及有系統地加強推展價值觀教育。他說，常務委員會將增加首要培育的價值觀，並就不同範疇和學習階段提出學習期望，例如從小建立國家觀念，加強守法意識、媒體及資訊素養等，助學校釐定學生學習重點。

楊稱，重視及愛護自己的國家，古今相同，不分中外，「所以價值觀教育必定包含愛國教育」，又稱「國民以國家為榮，天經地義，不容質疑」，認為讀書人有「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」的抱負，會以國家、人民的福祉為最重要的考慮。