教育
語文同樂 第541期

經典金句．人貴自知：自見、自聞、自慮

【明報專訊】人本應有自知之明，眼所見，耳所聞，心所想，其實都近在咫尺，清楚明見。可不自知的人老是盯着別人紕漏不放，反過來對於自己，卻往往茫昧不清，以至失察錯判。◆

上 / 下一篇新聞