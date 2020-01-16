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2021年11月26日星期五
語文同樂 第541期
理大編校史迎85年 「圍困」記否 「按學術標準寫」
稱學生聲音重要 中大：期待新學生組織出現
土拓署入中學教地理 校長：補疫下難戶外考察
博看世界：歷史調色板
博看世界：五色觀史 為黑白文物添彩
博看世界：古代色彩如何製成——五人五色
陋巷日常：道別沒有穿上道別的外衣
閱讀篇章：〈口中剿匪記〉——豐子愷
閱讀篇章：卷一實戰
卷一實戰：參考答案
範文天空：智力100分
經典金句．人貴自知：自見、自聞、自慮
時事中文：養殖有道 生生不息
時事中文：答案
周圍「中」：擺明車馬
周圍「中」：考考你．答案
語文小錦囊
講故事：聰明的烏鴉
範文天空：智力100分
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【明報專訊】【諸葛亮】（181 - 234）
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土拓署入中學教地理 校長：補疫下難戶外考察
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