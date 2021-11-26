稱學生聲音重要 中大：期待新學生組織出現

中大學生會解散後，學會或屬會有過渡安排。校方於「常見問題」稱，新登記學生團體的名稱將為「香港中文大學xxx（學會）」，並須簽署聲明承諾該會性質及活動不違反香港法例及大學和學生事務處的指引。至於「學會或屬會登記後，大學會否限制其活動」，校方稱學生團體的活動必須遵守本港法律及大學的政策和程序，大學給予學生事務處的唯一「指引」或「限制」，是確保學生不會在校園做任何非法活動。

大學輔導長陳國康昨向中大成員發電郵，強調若中大學生會根據《公司條例》或《社團條例》註冊，可確保其依法運作，而校方亦與中大學生會進行有建設的合作對話，以協助其辦理註冊，「遺憾地，中大學生會行政單位的主要幹事成員決定全體請辭」。

新登記學會須簽聲明承諾不違指引

中大聯合書院學生會上月亦解散，對於書院學生會獨立註冊的截止日期，校方稱若書院學生會已存在，理應獨立註冊，大學沒設任何期限，鼓勵學生直接與相關書院討論及查詢。