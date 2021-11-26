理大編校史迎85年 「圍困」記否 「按學術標準寫」

理大今年迎來85周年校慶，滕錦光昨表示理大正編寫名為《The History of PolyU》（理大歷史）的書籍，由中國文化學系講座教授朱鴻林負責，並會成立校史館及舉辦開幕典禮。被問到會否將反修例期間的理大衝突情况寫入校史，滕稱會收集85周年的重要事情，強調由歷史專家撰寫，會以學術標準寫出「很有水平的理大歷史」，又說校史館的展覽亦採用同一原則，盼回顧過往成就。此外，他又稱為歡迎校友回校，理大A座將有改善工程；理大現時設有校園管制措施，公眾人士不得隨意內進，行政副校長盧麗華稱會審視疫情後校園開放安排。

將設中國文史必修課 涵國安教育

理大校董會主席林大輝昨在啟動禮致辭提及，前年經歷社會動盪，理大校園受嚴重破壞，造成對理大負面影響、引起誤解；樂見在政府和理大人支持下，理大短時間內回復秩序。滕錦光與傳媒會晤時解釋，社會至今仍對理大有誤解，認為當時校園內示威者全都是理大學生，而當時登記離開逾1000人中僅46人為理大學生。經歷校內嚴重衝突，他稱「所有學生要認識界線在哪裏，明白不能違反任何法律，包括國安法」。

滕錦光昨亦透露，理大2022/23學年將增辦中國歷史及文化課程，屬於帶有3學分的必修課程，是人文學院中國文化學系提供的「大學核心課程」，內容涉及國安教育元素。

被問何行為屬分裂國家「宜讓學生答」

至於今個學年起，理大已將3小時的「明日領袖」國安教育課程列為必修科，但早前有報道稱課程簡報中「國安法在其他法律之上，例如《基本法》」一說被質疑有誤；此外，課中亦將正審理的《港區國安法》案件如民主派初選、港大評議會案等列為例子。滕昨稱教材由權威學者製作，他不會干涉教材細節，形容亦可反映有「學術自由」。有記者亦考問在場校方高層，哪些為分裂國家行為，滕錦光稱問題宜讓學生答，教師將有相關培訓學習國安法。