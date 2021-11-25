教育
常識天下 第230期

迪士尼朋友：勇敢的辛巴

【明報專訊】《獅子王》故事中辛巴不止經歷喪父之痛，更受叔父刀疤的弒位陰謀所騙，誤以為父王木法沙的死是自己的責任。痛心和自責的牠離開了王國，選擇逃避及隨心所欲的放任生活……

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