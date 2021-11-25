教育
通通識 第733期

時事議題：全球減碳有望？

【明報專訊】不論日常生活還是社會發展，人類活動難以避免消耗能源。化石燃料為全球常用發電方式，但發電時會產生大量溫室氣體，帶來嚴重的環境污染。為紓緩全球氣候暖化，全球各國積極推行減碳措施。

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