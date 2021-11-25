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2021年11月25日星期四
通通識 第733期
閩僑今年僅開1班中一 申特別視學 信可續營
港大醫學院新課程 專研醫療大數據
科大「切割」日佔地道 校內保存
氣候公約「減辣」
時事議題：全球減碳有望？
時事議題：答題指引
圖表拆解：英國疫情變化
議題close up：手語教學
觀點與角度：應否放寬發展「濕地緩衝區」？
Road to 5**：Environmental concerns about artificial snow for the Beijing Winter Olympics
最佳睡眠時間
真假fun一fun：波蘭人的待客之道
迪士尼朋友：勇敢的辛巴
每周一圖：黃澄澄的黃胸鵐
時事議題：全球減碳有望？
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【明報專訊】不論日常生活還是社會發展，人類活動難以避免消耗能源。化石燃料為全球常用發電方式，但發電時會產生大量溫室氣體，帶來嚴重的環境污染。為紓緩全球氣候暖化，全球各國積極推行減碳措施。
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