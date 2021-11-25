科大「切割」日佔地道 校內保存

【明報專訊】科大5月於學生宿舍地盤發現一條有3個入口的地道，古物古蹟辦事處派員視察及研究。古蹟辦昨日回覆，稱發現的隧道為手鑿隧道，外牆粗糙，內部沒有加固，相信是日軍於日佔時期興建，又稱科大考慮安全、學生宿舍殷切的需求、文物保育需要後，建議平衡各方面的方案，包括為該3段隧道做電子記錄（digital preservation），包括三維雷射掃描等），切割部分隧道並保存，以便日後移至校園內其他地方展示，亦會全程記錄切割及遷移部分隧道的過程，以及以三維打印機製隧道模型（3D model）。
製3D模型 記錄遷移過程
科大前日（23日）電郵師生交代，稱3段隧道約長3至8米，稱與土木工程學系及專業承辦商探討盡可能保存部分隧道，仔細研究後，決定製作3D隧道模型及取出部分隧道保存。科大稱隧道不穩固及有可能倒塌，已展開籌備保存工作，本月下旬遷移。校方稱，土木工程和計算機科學的學生獲邀於導師監督下，參與隧道掃描和電子化（digitalization）工序，並記錄過程。取出的隧道部分將移至校園合適位置日後展示。校方稱，目標2023年中完成工程，同年秋季可提供學生宿位。
古蹟辦稱，原則上同意科大的建議方案已平衡了文物保育和發展，會繼續與科大聯絡。