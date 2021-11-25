科大「切割」日佔地道 校內保存

製3D模型 記錄遷移過程

科大前日（23日）電郵師生交代，稱3段隧道約長3至8米，稱與土木工程學系及專業承辦商探討盡可能保存部分隧道，仔細研究後，決定製作3D隧道模型及取出部分隧道保存。科大稱隧道不穩固及有可能倒塌，已展開籌備保存工作，本月下旬遷移。校方稱，土木工程和計算機科學的學生獲邀於導師監督下，參與隧道掃描和電子化（digitalization）工序，並記錄過程。取出的隧道部分將移至校園合適位置日後展示。校方稱，目標2023年中完成工程，同年秋季可提供學生宿位。

古蹟辦稱，原則上同意科大的建議方案已平衡了文物保育和發展，會繼續與科大聯絡。