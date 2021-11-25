港大醫學院新課程 專研醫療大數據

新課程為港大醫學院開辦，並與理學院及工程學院合作，學生可涉獵生物醫學、基因測序和分析、統計學、電腦程式等知識。何永基說，已參考醫學課程設計，生物訊息學首3年採用案例式學習模式（problem-based learning），舉例稱可以針對新冠疫情大流行，學習解決疑難，包括尋找病毒源頭、以八達通等流動數據看人流和交通量，估算疫情趨向，「希望培訓出專才處理愈來愈大的數據，而非只懂使用機械」。

生物訊息業需求增 校方料有前景

多間院校開辦醫療相關課程，理工大學則設醫療科技及資訊學系，何永基說，港大新課程與臨牀部門合作緊密，故不止處理化驗數據分析，而是涉及較大範疇，包括基因組（genome）、人工智能分析、醫療大數據和流行病學。

課程統籌聯席主任黃永瀚表示，生物訊息行業對專才需求日漸增加，稱例如政府成立的創新香港研發平台（InnoHK）、基因組中心，以及港大泛組學科研中心等，估計畢業生就業前景樂觀。