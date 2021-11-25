閩僑今年僅開1班中一 申特別視學 信可續營

停辦危機迫在眉睫，本學年兩間公營中學僅開辦1班中一，包括閩僑中學。該校學校發展顧問葉淑婷稱，校方選擇申請特別視學，希望可以繼續營辦。她稱，現時學校教師已重整士氣，同時希望增加對外宣傳，令家長明白學校關顧學生、品德培育的特色，「之前宣傳可能較弱，其實很多舊生都大讚學校關顧，部分學生來自基層家庭，但學校都給資源，不乏有成功入大學的例子」。

周六資訊日 稱特色在服侍基層

葉淑婷稱，早前已與教育局溝通，料2022年進行特別視學。她稱，現階段收生持續，下學年「自行分配學位」接受中一申請，周六（27日）校園舉行資訊日，有校園導賞、學生表演，希望家長可認識學校，「我們有信心繼續營辦」。

按教育局資料，特別視學的評核準則，以教育局編訂的《香港學校表現指標》中所載的表現層次為依歸。學校的優點須多於缺點，方會被評定為整體表現達到「良好」水平；而學校課堂學與教的整體表現是另一項重要參照，教師必須具備良好的專科知識及教學技巧，能不斷反思及修訂教學策略。

教局：柴灣馬登已交發展方案

至於另一間明愛柴灣馬登基金中學，辦學團體明愛早前稱，會探討與明愛社區書院合辦課程的可行性。教育局昨日（23日）回覆，有關學校已向教育局提出學校發展方案的申請，局方現正審核有關申請。

校長會籲勿抹殺個別學校價值

對於有官中要停辦及兩校合併，港島東區中學校長會主席嚴志成昨於港台《千禧年代》說，面對適齡人口下降、移民因素影響，合併學校是其中一個做法，但認為應該要思考更長遠的方法。嚴志成稱，現時學童問題比以往複雜很多，如情緒、特殊教育需要（SEN）情况，很多學校爭取及調配資源做小組教學，「是否因學童人口減少，便要小組教學？不是這個論述」，而是現時照顧學生不易，可考慮長遠做法解決人口下跌結構困難。

他又稱，「學校關閉不是我們想見的現象」，籲別遺忘及抹殺某些辦學團體的存在價值、獨特辦學方針，以幫助及照顧弱勢。