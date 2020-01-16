都大將增STEM及檢測認證課程 聯招學額80

本學年成立公開進修學院 支援兼讀生

教育局今年公布4個學位課程獲選參加「應用學位課程先導計劃」，其中為都大原先設有的檢測和認證榮譽工學士課程。都大科技學院科學系主任兼教授李宏發說，已將課程改良為新設的綜合檢測和認證榮譽應用理學士，下學年起該科學生可學習各類檢測，包括電學、物理、機械及微生物學測試，「想學生學會何謂品質保證，確保（市面上）產品安全」。學生在課程中可用校內不同實驗室，包括電波暗房等，亦設橫跨4學期的實習活動。

另一新課程為「科學（STEM）榮譽理學士」，學生可學習產品設計和認識STEM（科學、科技、工程、數學）教學法等，着重應用技巧。李宏發說，都大現與約60間伙伴學校合作，主要為中學，將來或可安排都大學生到校實習，協助設計STEM課程。他又說，本港STEM教育的發展步伐不一，「有些學校走得很前，有些正於起步階段，希望可幫助學校設計STEM教學，亦令都大學生得益」。

關清平說，都大今個學年起開設「公開進修學院」，專為校內約8000名兼讀生提供學術和其他範疇支援，如提供更多上課時段、提供選科建議；亦在明年1月啟用辦事處，方便兼讀生在假日前往查詢及使用服務。